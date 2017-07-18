В Волгоградской области зарегистрировано 4 случая Крымской геморрагической лихорадки

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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших три человека — жители Котельниковского района, один — Суровикинского. В трех случаях заражение произошло в результате присасывания клеща, в одном при снятии клещей с сельскохозяйственных животных. В последнем случае клещей раздавили, чего делать категорически было нельзя.

По состоянию на 17 июля 2017 г. за медицинской помощью в медицинские организации области по поводу укусов клещами обратилось 2610 человек, в том числе 888 детей до 14 лет. Обращения зарегистрированы в 35-ти административных территориях Волгоградской области.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что на территории области функционируют природные очаги инфекций, передающихся иксодовыми клещами — это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз, лихорадка Ку. Заражение этими инфекциями происходит при присасывании клещей или их раздавливании при снятии незащищенными руками.

Для Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза меры специфической профилактики (вакцинация) отсутствуют.

После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается снимать клеща незащищёнными руками.

Доставить клеща для проведения исследования на возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, можно в следующие учреждения:

— лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел. 36−25−71.