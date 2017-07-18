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14:07 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция задержала калининградца, обокравшего магазин детской одежды

В Калининграде сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег из кассы магазина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

Сообщение о краже поступило в дежурную часть полиции 16 июля около 15:20. Работница магазина детской одежды, расположенного на проспекте Победы, рассказала, что неизвестный тайно похитил из кассы 8 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. У 23-летнего молодого человека изъяли похищенные деньги.

По данному факту полицейские возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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