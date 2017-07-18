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12:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Газель» опрокинулась на Остужевском кольце в Воронеже

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Грузовая «Газель» перевернулась на Остужевском кольце в Воронеже около 11:00 вторника, 18 июля. По словам очевидцев, машину подрезал водитель на Hyundai. Фотографию с места ДТП опубликовал участник группы «Типичный Воронеж» Вадим Алёхин.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших.

— «Газель» перевернулась, а водитель иномарки скрылся с места ДТП. Опрокинувшуюся машину пытались поднять краном, но не получилось, потому что в ней было удобрение. Сейчас её разгружают и пробуют перевернуть, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» очевидец Вадим Алёхин.

«Вести-Воронеж» уточняют информацию об аварии в ГИБДД.

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