В Воронежской области при столкновении скутера и Lada Granta погибли 2 мужчин

Скутер и автомобиль Lada Granta столкнулись на 29 км по направлению «Павловск-Верхний Мамон» в 9:30 вторника, 18 июля. Оба водителя скончались на месте. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил инспектор ОГИБДД ОМВД по Верхнемамонскому району Сергей Багринцев.