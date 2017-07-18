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12:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области при столкновении скутера и Lada Granta погибли 2 мужчин

Водитель скутера не уступил дорогу иномарке в Верхнемамонском районе.

Скутер и автомобиль Lada Granta столкнулись на 29 км по направлению «Павловск-Верхний Мамон» в 9:30 вторника, 18 июля. Оба водителя скончались на месте. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил инспектор ОГИБДД ОМВД по Верхнемамонскому району Сергей Багринцев.

По предварительной версии водитель скутера не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой. Автомобиль Lada Granta вылетел на обочину и врезался в дерево. Обстоятельства ДТП выясняются.

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