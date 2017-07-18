Смертельное ДТП в Волжском районе: погибли четверо

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано сегодня, 18 июля, примерно в 11−05 на 27 километре автодороги «Обводная г. Самара» в Волжском районе.

По предварительным данным дорожных полицейских, водитель автомобиля Nissan Teana при совершении маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.