Смертельное ДТП в Волжском районе: погибли четверо
Водитель Nissan Teana столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.
Водитель Nissan Teana столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.
По предварительным данным дорожных полицейских, водитель автомобиля Nissan Teana при совершении маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки автомобиля Nissan Teana, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля Nissan Teana, получил телесные повреждения. Ведется проверка, сообщает облМВД.