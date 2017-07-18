Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
9 вредных советов загорающим
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Названы самые комфортные для жизни российские города
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
«Пассия Путина»: СМИ обсуждают «таинственную спутницу» президента
СМИ: Киев считает, что готов к «деоккупации Крыма»
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
25Юбилей Харрисона Форда
12:45 (мск), источник: НИА Самара

Смертельное ДТП в Волжском районе: погибли четверо

Водитель Nissan Teana столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано сегодня, 18 июля, примерно в 11−05 на 27 километре автодороги «Обводная г. Самара» в Волжском районе.

По предварительным данным дорожных полицейских, водитель автомобиля Nissan Teana при совершении маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки автомобиля Nissan Teana, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля Nissan Teana, получил телесные повреждения. Ведется проверка, сообщает облМВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Форд" провалился в яму на месте ликвидированной коммунальной аварии в Саратове
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Порошенко ответил Захарченко на заявления о создании Малороссии
Греф поддержал идею создания новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь