Убийцу воспитанника интерната на Кубани приговорили к шести годам тюрьмы

«Установлено, что осужденный являлся воспитанником Березанской школы-интерната Выселковского района. 12 сентября 2010 года он, находясь за пределами территории школы-интерната, стал душить 12-летнего воспитанника указанного учреждения, нанося при этом множественные удары по голове тупым твердым предметом, после чего скрылся. Причиной смерти малолетнего явилась асфиксия… Проведя большой объем работы, следствием установлена причастность к совершению данного преступления осужденного, который в июне 2016 года был задержан… Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает ведомство.