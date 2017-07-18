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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Убийцу воспитанника интерната на Кубани приговорили к шести годам тюрьмы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Суд приговорил к шести годам лишения свободы 21-летнего воспитанника школы-интерната в Выселковском районе Краснодарского края.

Он признан виновным в убийстве 12-летнего мальчика, совершенном в 2010 году, сообщила пресс-служба СК РФ по краю.

Ранее сообщалось, что тело мальчика «с признаками удушения и открытой черепно-мозговой травмы» обнаружили в 20 метрах от забора школы работники учебного заведения.

«Установлено, что осужденный являлся воспитанником Березанской школы-интерната Выселковского района. 12 сентября 2010 года он, находясь за пределами территории школы-интерната, стал душить 12-летнего воспитанника указанного учреждения, нанося при этом множественные удары по голове тупым твердым предметом, после чего скрылся. Причиной смерти малолетнего явилась асфиксия… Проведя большой объем работы, следствием установлена причастность к совершению данного преступления осужденного, который в июне 2016 года был задержан… Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает ведомство.

Помимо этого, осужденный угрожал убить судью и ее близких во время вынесения приговора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством судье».

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