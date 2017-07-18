Убийцу воспитанника интерната на Кубани приговорили к шести годам тюрьмы
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Суд приговорил к шести годам лишения свободы 21-летнего воспитанника
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Суд приговорил к шести годам лишения свободы 21-летнего воспитанника
Он признан виновным в убийстве 12-летнего мальчика, совершенном в 2010 году, сообщила
Ранее сообщалось, что тело мальчика «с признаками удушения и открытой
«Установлено, что осужденный являлся воспитанником Березанской
Помимо этого, осужденный угрожал убить судью и ее близких во время вынесения приговора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством судье».