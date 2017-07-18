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12:39 (мск), источник: Интерфакс

Главарь банды ловцов камчатских кречетов арестован в Севастополе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Камчатские полицейские арестовали в Севастополе уроженца Северной Осетии, организовавшего группу, занимавшуюся незаконным отловом на севере Камчатки краснокнижных кречетов, сообщили во вторник в пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

«При аресте подозреваемый оказал активное сопротивление, при себе он имел поддельный паспорт», — говорится в сообщении.

Установить местонахождение объявленного в федеральный розыск злоумышленника удалось совместными усилиями правоохранительных органов при координации прокуратуры края.

«Решается вопрос о доставлении его на Камчатку для дальнейшего расследования уголовного дела и направлении в суд», — отмечают в прокуратуре, дело выделено в отдельное производство.

В июне Олюторский районный суд на Камчатке вынес обвинительные приговоры в отношении 11 участников этой преступной группы по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких птиц, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ).

С июня по ноябрь 2016 года мужчин, разделенные на две бригады (5 и 6 человек) в районе лагуны Яавн и бухты Шлюпочная в Олюторском районе Камчатского края незаконно отловили и содержали в неволе 17 особей диких кречетов, занесенных в Красную книгу. В дальнейшем они собирались продать птиц в страны Востока.

Ущерб от незаконного отлова ценных птиц оценивается в 18,7 млн рублей.

Кречеты выпущены в естественную среду обитания.

Главарь банды, который ее собрал и обеспечил всем необходимым для незаконной добычи и содержания птиц, руководил деятельностью подельников по спутниковой связи, находясь за пределами Камчатки.

По оценкам специалистов, в настоящее время численность кречетов стремительно сокращается. Одной из крупнейших в России считается камчатско-корякская популяция кречетов, которая обитает на севере полуострова в районе Корякского заповедника, но и ее численность, по последним данным, насчитывает лишь несколько сотен пар.

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