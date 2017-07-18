Шесть автомобилей столкнулись в Зиминском районе Иркутской области

По предварительной информации, водитель КАМАЗа, груженый гравием, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с внедорожником Toyota Highlander. Спустя несколько минут в них врезались еще один грузовик и три легковых автомобиля. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт dtp_irk_ в Instagram.