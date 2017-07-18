Сразу две девочки выпали из окна в Новосибирске

Годовалая девочка выпала из окна второго этажа на улице Сиреневая в Академгородке. Инцидент произошел около 19.30 часов 17 июля. В то время как 19-летняя мама девочки вышла на улицу, чтобы забрать у курьера заказанные роллы, ее 12-летняя сестра взяла ребенка на руки и поставила на подоконник. Наблюдая за тем, как мама на улице забирает доставленные роллы, ребенок оперся на москитную сетку окна и выпал вместе с ней на улицу. При этом находившаяся с ребенком 12-летняя девочка не смогла удержать племянницу.

Второй несчастный случай произошел в Кировском районе города. В одной из квартир по улице Бурденко мужчина находился дома с четырехлетней падчерицей и двухлетним сыном. Оставленная без присмотра девочка залезла на подоконник кухни и, облокотившись на москитную сетку, выпала вместе с ней на улицу. К счастью, квартира находилась на втором этаже, и падение оказалось не смертельным. Оба ребенка были доставлены в первую городскую клиническую больницу, где им оказывается медицинская помощь.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествий, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения, — прокомментировал старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Алексей Максименко.

Летом 2016 года в Новосибирске и области из окон выпали около 40 детей. В 2017 году первый ребенок выпал из окна еще в апреле с высоты восьмого этажа в Заельцовском районе. В крайне тяжелом состоянии маленького мальчика доставили в больницу.