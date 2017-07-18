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12:49 (мск), источник: VN.ru

Сразу две девочки выпали из окна в Новосибирске

Два случая падения малолетних детей из окон зафиксированы 17 июля в Новосибирске. Годовалая и четырехлетняя девочка выпали из окон второго этажа. Дети госпитализированы. Следственный комитет проводит проверку.

Годовалая девочка выпала из окна второго этажа на улице Сиреневая в Академгородке. Инцидент произошел около 19.30 часов 17 июля. В то время как 19-летняя мама девочки вышла на улицу, чтобы забрать у курьера заказанные роллы, ее 12-летняя сестра взяла ребенка на руки и поставила на подоконник. Наблюдая за тем, как мама на улице забирает доставленные роллы, ребенок оперся на москитную сетку окна и выпал вместе с ней на улицу. При этом находившаяся с ребенком 12-летняя девочка не смогла удержать племянницу.

Второй несчастный случай произошел в Кировском районе города. В одной из квартир по улице Бурденко мужчина находился дома с четырехлетней падчерицей и двухлетним сыном. Оставленная без присмотра девочка залезла на подоконник кухни и, облокотившись на москитную сетку, выпала вместе с ней на улицу. К счастью, квартира находилась на втором этаже, и падение оказалось не смертельным. Оба ребенка были доставлены в первую городскую клиническую больницу, где им оказывается медицинская помощь.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествий, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения, — прокомментировал старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Алексей Максименко.

Летом 2016 года в Новосибирске и области из окон выпали около 40 детей. В 2017 году первый ребенок выпал из окна еще в апреле с высоты восьмого этажа в Заельцовском районе. В крайне тяжелом состоянии маленького мальчика доставили в больницу.

В мае оставленный без присмотра ребенок остался невредим, благодаря бдительности жителя Новосибирска и спасателей, оперативно отозвавшихся на звонок. Очевидец рассказал, что на третьем этаже одного из домов на улице Широкой на подоконнике стоит маленький мальчик, опираясь на москитную сетку. При помощи приставной лестницы спасатели проникли в квартиру, где обнаружили четырехлетнего ребенка без присмотра взрослых. В июне из окна седьмого этажа выпал двухлетний мальчик, который чудом уцелел, заполучив лишь несколько царапин.

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Сразу две девочки выпали из окна в Новосибирске
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