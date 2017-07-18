Коммунальщики залили Троицкое водохранилище стоками

ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» залил стоками водохранилище на реке Уй, являющееся объектом рыбохозяйственного значения высшей категории.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, концентрации сульфат-ионов в водоеме превышены в 2,18 раза, нитрат-ионов — в 1,48 раза, фосфат-ионов — в 46,9 раза. Содержание нефтепродуктов в 1,64 раза больше нормы, меди — в 2 раза, цинка — в 1,27 раза.

Директору ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» внесено представление об устранении нарушений. В отношении юрлица возбуждено административное дело по ст.8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов).