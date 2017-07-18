Коммунальщики залили Троицкое водохранилище стоками
Заведено административное дело.
Заведено административное дело.
ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» залил стоками водохранилище на реке Уй, являющееся объектом рыбохозяйственного значения высшей категории.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Директору ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» внесено представление об устранении нарушений. В отношении юрлица возбуждено административное дело по ст.8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов).
Стоит отметить, что ранее в соседней Свердловской области прокуроры выявили загрязнение коммунальщиками Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом, являющегося источником питьевого водоснабжения. Там ПДК по алюминию оказалось превышено в 57,5 раза. За нарушение правил водопользования «Водоканал-НТ» оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора — на 25 тысяч рублей.