Житель Динского района угнал авто с помощью эвакуатора

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В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино УМВД России по городу Краснодару поступило заявление местного жителя о пропаже автомобиля со двора дома на улице Зиповской.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и изучении записей с уличных камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выяснили, что машина была украдена с использованием эвакуатора. Водителя спецтехники разыскали. Он пояснил, что по заказу одного из клиентов доставил легковушку в Динской район.

В течение суток задержали заказчика, которым оказался ранее не судимый 30-летний станичник. Молодой человек признался в совершении преступления. Похищенную машину он успел продать для дальнейшей её разборки на запчасти. Она возвращена владельцу.