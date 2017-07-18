Житель Динского района угнал авто с помощью эвакуатора
Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции по горячим следам раскрыли кражу иномарки.
Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции по горячим следам раскрыли кражу иномарки.
В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино УМВД России по городу Краснодару поступило заявление местного жителя о пропаже автомобиля со двора дома на улице Зиповской.
При проведении
В течение суток задержали заказчика, которым оказался ранее не судимый 30-летний станичник. Молодой человек признался в совершении преступления. Похищенную машину он успел продать для дальнейшей её разборки на запчасти. Она возвращена владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Краж», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает