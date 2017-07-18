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18:12 (мск), источник: Югополис

Житель Динского района угнал авто с помощью эвакуатора

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции по горячим следам раскрыли кражу иномарки.

Источник: Югополис

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино УМВД России по городу Краснодару поступило заявление местного жителя о пропаже автомобиля со двора дома на улице Зиповской.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и изучении записей с уличных камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выяснили, что машина была украдена с использованием эвакуатора. Водителя спецтехники разыскали. Он пояснил, что по заказу одного из клиентов доставил легковушку в Динской район.

В течение суток задержали заказчика, которым оказался ранее не судимый 30-летний станичник. Молодой человек признался в совершении преступления. Похищенную машину он успел продать для дальнейшей её разборки на запчасти. Она возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Краж», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу Краснодару.

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