В Калининграде массивная ветка порвала линии электропередач и упала на «Форд»
Утром во вторник в областном центре произошло ЧП, связанное с угрозой безопасности пешеходов и автомобилистов.
Утром во вторник в областном центре произошло ЧП, связанное с угрозой безопасности пешеходов и автомобилистов.
На ул. Партизанской отломилась от дерева массивная ветка, сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
При падении ветка порвала линии электропередач, а затем рухнула на ехавший мимо «Форд».