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15:27 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде массивная ветка порвала линии электропередач и упала на «Форд»

Утром во вторник в областном центре произошло ЧП, связанное с угрозой безопасности пешеходов и автомобилистов.

На ул. Партизанской отломилась от дерева массивная ветка, сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

При падении ветка порвала линии электропередач, а затем рухнула на ехавший мимо «Форд».

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