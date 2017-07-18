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13:19 (мск), источник: РБК

Собственник здания на Новом Арбате назвал причину пожара

По предварительным данным, причиной пожара в высотке на Новом Арбате стало самовозгорание старой электропроводки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Апарт групп», владеющей зданием.

Возгорание произошло на седьмом этаже, где еще не были начаты работы по реконструкции.

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В результате пожара никто не пострадал, 78 рабочих были эвакуированы.

Пожар в многоэтажном здании на Новом Арбате.

«Апарт групп», собственник дома-книжки, принадлежит председателю совета директоров Capital Group Павлу Тё.

Пожар в здании по адресу Новый Арбат, 15, начался утром 18 июля. На место было отправлено более 20 пожарных машин. Как сообщили в МЧС, огонь охватил площадь более 200 кв.м. на этаже, где складировались стройматериалы. К 11:58 пожар был потушен.

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Что могло стать причиной пожара в здании на Новом Арбате
Во время загрузки произошла ошибка.
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