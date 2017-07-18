Собственник здания на Новом Арбате назвал причину пожара

Возгорание произошло на седьмом этаже, где еще не были начаты работы по реконструкции.

Пожар в здании по адресу Новый Арбат, 15, начался утром 18 июля. На место было отправлено более 20 пожарных машин. Как сообщили в МЧС, огонь охватил площадь более 200 кв.м. на этаже, где складировались стройматериалы. К 11:58 пожар был потушен.