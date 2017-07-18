Житель Кунгура попал в больницу с ожогами после ремонта крыши
Во время работы газовой горелки порвался шланг.
Во время работы газовой горелки порвался шланг.
Житель Кунгура пострадал, помогая отцу отремонтировать крышу сарая на даче. 28-летний мужчина попал в хирургическое отделение с ожогами 18% тела.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, крышу мужчины покрывали рубероидом, разогревая его горелкой. Её подключили к баллону газа с помощью резинового шланга. Во время работы шланг порвался. Газ воспламенился и обжёг мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу.
В результате возгорания повреждено только газовое оборудование. Сарай и другие помещения не пострадали.
Предварительная причина — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.