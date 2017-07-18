Житель Кунгура попал в больницу с ожогами после ремонта крыши

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, крышу мужчины покрывали рубероидом, разогревая его горелкой. Её подключили к баллону газа с помощью резинового шланга. Во время работы шланг порвался. Газ воспламенился и обжёг мужчину.