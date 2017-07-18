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13:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Кунгура попал в больницу с ожогами после ремонта крыши

Во время работы газовой горелки порвался шланг.

Житель Кунгура пострадал, помогая отцу отремонтировать крышу сарая на даче. 28-летний мужчина попал в хирургическое отделение с ожогами 18% тела.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, крышу мужчины покрывали рубероидом, разогревая его горелкой. Её подключили к баллону газа с помощью резинового шланга. Во время работы шланг порвался. Газ воспламенился и обжёг мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу.

В результате возгорания повреждено только газовое оборудование. Сарай и другие помещения не пострадали.

Предварительная причина — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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