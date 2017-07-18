В центре Омска трое парней обокрали шашлычную

Сегодня ночью на улице Завертяева обокрали киоск с шашлыками. Грабителей было трое: молодые люди 15, 16 и 19 лет. Разбив окно павильона камнями, они проникли внутрь и похитили лаваш, мясо, специи и мобильный телефон.

Награбленную еду преступники приготовили в соседней роще и съели, а телефон сдали в ломбард за 150 рублей.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

— Среди расположенных рядом деревьев сотрудники полиции нашли свежее кострище, а далее, во время поквартирного обхода, установили еще нескольких очевидцев, назвавших имя одного из подростков, заходивших с шампурами в подъезд дома.