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13:35 (мск), источник: Volga News

В связи со смертью 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в связи со смертью 18-летнего парня на ул. Ново-Вокзальной.

Около 1:00 15 июля после конфликта на ул. Ново-Вокзальной в больницу попали трое молодых людей с ножевыми ранениями. Самые тяжелые травмы были у 18-летний парня. В медучреждении он скончался от ножевых ранений грудной клетки и брюшной полости.

По данным областного ГУ МВД России, на ул. Ново-Вокзальной у молодого самарца произошла словесная перепалка с одним из прохожих. Во время возникшей драки оппонент достал нож и ударил им потерпевшего. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Приметы подозреваемого полицейские выяснили у очевидцев произошедшего.

По подозрению в нападении задержали 32-летнего безработного мужчину, ранее судимого за воровство.

Как сообщает областной полицейский главк, подозреваемый не стал отрицать вину и признался в содеянном.

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