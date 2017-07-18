В связи со смертью 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело
В Самаре возбудили уголовное дело в связи со смертью 18-летнего парня на ул.
В Самаре возбудили уголовное дело в связи со смертью 18-летнего парня на ул.
Около 1:00 15 июля после конфликта на ул.
По данным областного ГУ МВД России, на ул.
По подозрению в нападении задержали 32-летнего безработного мужчину, ранее судимого за воровство.
Как сообщает областной полицейский главк, подозреваемый не стал отрицать вину и признался в содеянном.