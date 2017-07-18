В связи со смертью 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело

Около 1:00 15 июля после конфликта на ул. Ново-Вокзальной в больницу попали трое молодых людей с ножевыми ранениями. Самые тяжелые травмы были у 18-летний парня. В медучреждении он скончался от ножевых ранений грудной клетки и брюшной полости.

По данным областного ГУ МВД России, на ул. Ново-Вокзальной у молодого самарца произошла словесная перепалка с одним из прохожих. Во время возникшей драки оппонент достал нож и ударил им потерпевшего. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Приметы подозреваемого полицейские выяснили у очевидцев произошедшего.

По подозрению в нападении задержали 32-летнего безработного мужчину, ранее судимого за воровство.