Названа причина возгорания в здании МВД
Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания в центральном здании Министерства внутренних дел в Астане.
Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания в центральном здании Министерства внутренних дел в Астане.
Кроме частично сгоревшей техники и мебели, ущерба нанесено не было, сообщает ortcom.kz.
Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил о подробностях произошедшего случая.
Сегодня в 08.07 в органы противопожарной службы по Астане поступило сообщение, что в одном из административных зданий Министерства внутренних дел было сильное задымление и возгорание.
«Все это в результате короткого замыкания электропроводки. Произошло горение оргтехники и частичное горение мебели. Пострадавших, отравившихся угарным газом и
В связи с тем, что площадь помещения была небольшой, пожар быстро потушили. По зданию огонь не распространился.