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13:32 (мск), источник: Kapital.kz

Названа причина возгорания в здании МВД

Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания в центральном здании Министерства внутренних дел в Астане.

Источник: Kapital.kz

Кроме частично сгоревшей техники и мебели, ущерба нанесено не было, сообщает ortcom.kz.

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Возгорание произошло в здании МВД РК

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил о подробностях произошедшего случая.

Сегодня в 08.07 в органы противопожарной службы по Астане поступило сообщение, что в одном из административных зданий Министерства внутренних дел было сильное задымление и возгорание.

«Все это в результате короткого замыкания электропроводки. Произошло горение оргтехники и частичное горение мебели. Пострадавших, отравившихся угарным газом и каких-либо других инцидентов там не произошло. Люди оставались на рабочих местах, потому что опасности это никакой не вызывало», — сказал Руслан Иманкулов.

В связи с тем, что площадь помещения была небольшой, пожар быстро потушили. По зданию огонь не распространился.

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