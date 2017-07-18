Пожилые супруги из Кыштыма торговали «синтетикой»

В одном из частных домов Кыштыма были задержаны супруги 53 и 56 лет.

Установлено, что пара покупала наркотики через интернет, после чего распространяла их с помощью системы закладок среди жителей Кыштыма, Озерска, Каслей, Миасса и Челябинска. Торговля продолжалась около полугода.

Сотрудники ГУ МВД и Росгвардии нашли в огороде пары 40 граммов наркотиков — восемь свертков лежали в стеклянной банке среди травы. Экспертиза установила, что их содержимое — синтетический наркотик карфентанил. Стоимость одного грамма варьируется от 3 до 5 тыс. рублей. Изъятой партии хватило бы на 500 доз.