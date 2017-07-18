Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Алиана Гобозова начала жить по-новому после развода
СМИ: Нагиев отказался провести юбилей Лепса
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
13:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пожилые супруги из Кыштыма торговали «синтетикой»

КЫШТЫМ, 18 июля, РИА ФедералПресс. В Кыштыме полиция задержала супружескую пару. Муж с женой занимались торговлей наркотиками.

В одном из частных домов Кыштыма были задержаны супруги 53 и 56 лет.

Установлено, что пара покупала наркотики через интернет, после чего распространяла их с помощью системы закладок среди жителей Кыштыма, Озерска, Каслей, Миасса и Челябинска. Торговля продолжалась около полугода.

Сотрудники ГУ МВД и Росгвардии нашли в огороде пары 40 граммов наркотиков — восемь свертков лежали в стеклянной банке среди травы. Экспертиза установила, что их содержимое — синтетический наркотик карфентанил. Стоимость одного грамма варьируется от 3 до 5 тыс. рублей. Изъятой партии хватило бы на 500 доз.

Кроме наркотиков, в доме задержанных найдены 100 тыс. рублей, приспособления для хранения, взвешивания и упаковывания наркотиков, а также краденые бытовые электроприборы, посуда, постельное белье.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Алиханов: треть дорог на Октябрьском острове не строится из-за поздней консолидации грунта
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Первый замглавы Банка России покинет свой пост
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценен в 12 млн евро
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь