В Прикамье сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса
В салоне находились 15 пассажиров.
В салоне находились 15 пассажиров.
В Пермском крае инспектор ГИБДД задержал водителя автобуса. Изначального полицейским не понравилось то, что шофёр не был пристёгнут, но во время составления протокола инспектор понял, что водитель сел за руль пьяным.
Как пояснили в
Водитель пытался заверить инспектора ГИБДД, что выпивал «позавчера». Но алкотестер показал наличие алкогольного опьянения 0,52 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе (допустимое значение 0,16).
Полицейский отстранил водителя от управления транспортным средством в целях безопасности. Материалы дела направлены в суд.