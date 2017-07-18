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13:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса

В салоне находились 15 пассажиров.

В Пермском крае инспектор ГИБДД задержал водителя автобуса. Изначального полицейским не понравилось то, что шофёр не был пристёгнут, но во время составления протокола инспектор понял, что водитель сел за руль пьяным.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, это произошло 17 июля около 17 часов. Автобус ПАЗ двигался от автовокзала в селе Юрла в направлении деревни Елога. В салоне в момент задержания находились 15 пассажиров.

Водитель пытался заверить инспектора ГИБДД, что выпивал «позавчера». Но алкотестер показал наличие алкогольного опьянения 0,52 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе (допустимое значение 0,16).

Полицейский отстранил водителя от управления транспортным средством в целях безопасности. Материалы дела направлены в суд.

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