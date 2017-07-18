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16:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде заведующая медцентра заработала на «мертвых душах» 700 000 рублей

Заведующая Красноармейским филиалом ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации» заработала за счет трудоустройства «мертвых душ» 700 000 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, с марта 2011 года по март 2014 года заведующая, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила трех своих подруг и несовершеннолетнюю дочь, приняв их на должность санитарок. На самом деле приятельницы и родственница женщины свои должностные обязанности не выполняли. Заведующая присваивала себе бюджетные деньги. Женщина заставляла старшую медсестру вносить в табели учета рабочего времени несоответствующие действительности данные о якобы отработанных санитарками днях. В ходе расследования заведующая запугивала медперсонал, заставляя его лгать следствию.

Суд приговорил заведующую к 1,5 годам лишения свободы, а старшую медсестру к 2 годам условно.

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