В Волгограде заведующая медцентра заработала на «мертвых душах» 700 000 рублей

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, с марта 2011 года по март 2014 года заведующая, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила трех своих подруг и несовершеннолетнюю дочь, приняв их на должность санитарок. На самом деле приятельницы и родственница женщины свои должностные обязанности не выполняли. Заведующая присваивала себе бюджетные деньги. Женщина заставляла старшую медсестру вносить в табели учета рабочего времени несоответствующие действительности данные о якобы отработанных санитарками днях. В ходе расследования заведующая запугивала медперсонал, заставляя его лгать следствию.