В Калининграде на пр. Победы микроавтобус Mercedes врезался в Volkswagen
В понедельник, 17 июля, на пр. Победы в Калининграде микроавтобус Mercedes врезался в Volkswagen. Об этом сообщает
В понедельник, 17 июля, на пр. Победы в Калининграде микроавтобус Mercedes врезался в Volkswagen. Об этом сообщает
ДТП случилось в 8:05. Водитель микроавтобуса врезался во впереди идущий Volkswagen. От удара легковой автомобиль влетел в столб. В результате аварии пострадал 23-летний водитель Volkswagen. С травмами его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают причины аварии.
А на ул. Транспортной