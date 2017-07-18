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13:41 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на пр. Победы микроавтобус Mercedes врезался в Volkswagen

В понедельник, 17 июля, на пр. Победы в Калининграде микроавтобус Mercedes врезался в Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 8:05. Водитель микроавтобуса врезался во впереди идущий Volkswagen. От удара легковой автомобиль влетел в столб. В результате аварии пострадал 23-летний водитель Volkswagen. С травмами его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают причины аварии.

А на ул. Транспортной из-за несоблюдения дистанции столкнулись Ford и такси Skoda. Авария произошла в 8:05. Пострадал водитель второго автомобиля.

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