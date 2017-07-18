Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
В Москве продали поддельный ботокс на 10 млн рублей
Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Транзит газа рухнул, на Украине паника – зовут на помощь Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
15:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего 38-летнего мужчину ищут в Ростовской области

Пропавшего 38-летнего Владимира Шевкунова ищут полицейские в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

«Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России “Азовский” устанавливается местонахождение 38-летнего Владимира Вячеславовича Шевкунова, который 12 июля текущего года вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: на вид 38−40 лет, рост около 175 см, средней полноты, круглое лицо, прямой нос, темно-карие глаза, прямые темно-русые волосы. В день исчезновения мужчина был одет в разноцветную майку, серые брюки и темные кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (999) 471−93−30 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили соломенную «Зенит-Арену»
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь