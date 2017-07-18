Пропавшего 38-летнего мужчину ищут в Ростовской области
Пропавшего 38-летнего Владимира Шевкунова ищут полицейские в Ростовской области, сообщает
Пропавшего 38-летнего Владимира Шевкунова ищут полицейские в Ростовской области, сообщает
«Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России “Азовский” устанавливается местонахождение 38-летнего Владимира Вячеславовича Шевкунова, который 12 июля текущего года вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении.
Приметы пропавшего: на вид 38−40 лет, рост около 175 см, средней полноты, круглое лицо, прямой нос,