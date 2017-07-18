Пропавшего 38-летнего мужчину ищут в Ростовской области

«Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России “Азовский” устанавливается местонахождение 38-летнего Владимира Вячеславовича Шевкунова, который 12 июля текущего года вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: на вид 38−40 лет, рост около 175 см, средней полноты, круглое лицо, прямой нос, темно-карие глаза, прямые темно-русые волосы. В день исчезновения мужчина был одет в разноцветную майку, серые брюки и темные кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (999) 471−93−30 или 02.