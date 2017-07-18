Два человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Крымском районе Кубани

18 июля около 12:30 в дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступила информация о столкновении пассажирского поезда с автомобилем на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района.

По предварительным данным водитель автомобиля Hyundai Accent грубо нарушил правила дорожного движения, попытавшись проехать перед близко идущим пассажирским поездом Уфа — Новороссийск. Столкновения избежать не удалось, в результате аварии водитель и пассажир скончались на месте.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа ЛОП на станции Крымская. Сотрудники транспортной полиции выясняют личности пассажиров автомобиля, свидетелей и все обстоятельства происшествия.