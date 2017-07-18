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14:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Два человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Крымском районе Кубани

Несчастный случай произошел на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района.

18 июля около 12:30 в дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступила информация о столкновении пассажирского поезда с автомобилем на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района.

По предварительным данным водитель автомобиля Hyundai Accent грубо нарушил правила дорожного движения, попытавшись проехать перед близко идущим пассажирским поездом Уфа — Новороссийск. Столкновения избежать не удалось, в результате аварии водитель и пассажир скончались на месте.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа ЛОП на станции Крымская. Сотрудники транспортной полиции выясняют личности пассажиров автомобиля, свидетелей и все обстоятельства происшествия.

Установлено, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать трагедии не удалось. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

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