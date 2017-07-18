Два человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Крымском районе Кубани
Несчастный случай произошел на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района.
Несчастный случай произошел на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района.
18 июля около 12:30 в дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступила информация о столкновении пассажирского поезда с автомобилем на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района.
По предварительным данным водитель автомобиля Hyundai Accent грубо нарушил правила дорожного движения, попытавшись проехать перед близко идущим пассажирским поездом Уфа — Новороссийск. Столкновения избежать не удалось, в результате аварии водитель и пассажир скончались на месте.
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать
Установлено, что машинист поезда применил экстренное торможение, но