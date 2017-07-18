В Дзержинске мотоциклист сбил двух женщин на набережной
Три человека пострадали в результате ДТП в Дзержинске.
Три человека пострадали в результате ДТП в Дзержинске.
23-летний водитель мотоцикла и две женщины пострадали в результате ДТП в районе улицы Попова в Дзержинске, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Вечером 17 июля водитель мотоцикла Honda при движении по набережной сбил двух пешеходов. В результате ДТП мотоциклист получил растяжение связок голеностопного сустава.
Также пострадали пешеходы — две женщины 24 и 34 лет. Они получили ушибы и ссадины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.