Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Глава ДНР: Малороссия будет состоять из 19 областей экс-Украины
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Алиана Гобозова начала жить по-новому после развода
СМИ: Нагиев отказался провести юбилей Лепса
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
14:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Дзержинске мотоциклист сбил двух женщин на набережной

Три человека пострадали в результате ДТП в Дзержинске.

23-летний водитель мотоцикла и две женщины пострадали в результате ДТП в районе улицы Попова в Дзержинске, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Вечером 17 июля водитель мотоцикла Honda при движении по набережной сбил двух пешеходов. В результате ДТП мотоциклист получил растяжение связок голеностопного сустава.

Также пострадали пешеходы — две женщины 24 и 34 лет. Они получили ушибы и ссадины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодоженов,приехавших в ЗАГС на броневике, оштрафовали за неправильную парковку
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Первый замглавы Банка России покинет свой пост
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценен в 12 млн евро
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь