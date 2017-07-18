Сибиряк назвал агентами Госдепа приставов, арестовавших его смартфон

По данным приставов, мужчина задолжал банку около 110 тысяч рублей, долго не оплачивал накопившуюся задолженность, а повестки в отдел судебных приставов игнорировал до тех пор, пока судебный пристав-исполнитель не принял решение взыскать деньги из его пенсии.

«Дождливым июльским днем должник снизошел до того, чтобы явиться на прием, с порога начав скандалить. Гражданин 1980 года рождения был возмущен тем, что должностные лица стали удерживать у него военную пенсию, и называл их агентами влияния государственного департамента США», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что судебный пристав-исполнитель потребовал у мужчины предъявить для ареста мобильный телефон, после чего тот попытался сбежать, но был остановлен.

«После этого неплательщик взобрался с ногами на подоконник и произнес драматическую речь, кратким содержанием которой являлась угроза выпрыгнуть в закрытое окно, если его немедленно не отпустят с телефоном», — отмечают приставы.