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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Сибиряк назвал агентами Госдепа приставов, арестовавших его смартфон

НОВОСИБИРСК, 18 июл — РИА Новости. Должник по кредитам в Новосибирской области назвал «агентами Госдепа» приставов, удержавших у него деньги из военной пенсии и арестовавших смартфон, сообщает управление ФССП по региону.

По данным приставов, мужчина задолжал банку около 110 тысяч рублей, долго не оплачивал накопившуюся задолженность, а повестки в отдел судебных приставов игнорировал до тех пор, пока судебный пристав-исполнитель не принял решение взыскать деньги из его пенсии.

«Дождливым июльским днем должник снизошел до того, чтобы явиться на прием, с порога начав скандалить. Гражданин 1980 года рождения был возмущен тем, что должностные лица стали удерживать у него военную пенсию, и называл их агентами влияния государственного департамента США», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что судебный пристав-исполнитель потребовал у мужчины предъявить для ареста мобильный телефон, после чего тот попытался сбежать, но был остановлен.

«После этого неплательщик взобрался с ногами на подоконник и произнес драматическую речь, кратким содержанием которой являлась угроза выпрыгнуть в закрытое окно, если его немедленно не отпустят с телефоном», — отмечают приставы.

Позже мужчина все же спустился с подоконника и позволил судебному приставу арестовать свой мобильный телефон. Если неплательщик не начнет перечислять деньги в пользу взыскателя в течение 10 суток, его смартфон будет передан на реализацию, отметили в УФССП.

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