Более 200 человек остались без работы после пожара в Черняховске

Источник: Вести - Калининград

«Там было около полутора сотен палаток, где торговали “Сэконд Хэндом”, всё сгорело. Пламя было настолько сильным, что в соседних торговых центрах полопались стёкла. Для многих это единственное место работы, единственный источник к существованию семей. Продавцы оценивают ущерб приблизительно в 100 тыс. рублей каждый. Но это минимальная оценка. На эти деньги можно закупить новый товар и приступить к торговле. А в целом, этот ущерб, по самым скромным подсчетам, может составить не менее 10 миллионов рублей», — рассказывает Виталий Хвалей.

Возгорание заметили местные жители в понедельник, 17 июля, около 23:00. Синтетические навесы торговых павильонов загорались один за другим, быстрому распространению пламени способствовал ветер. Сотрудники МЧС прибыли оперативно, локализовать огонь удалось в считанные минуты, а вот на полную ликвидацию потребовалось еще 5,5 часов.

Надо отметить, что рынок горит не в первый раз. В мае 2009 года была похожая ситуация. Тогда тоже пострадали все павильоны. Люди с трудом восстановились. Сейчас ситуация более удручающая, как рассказывает Виталий Хвалей, многие продавцы только недавно закупили новую партию товара.

Как рассказали калининградским «Вестям» в администрация городского округа, сегодня местные власти планирует встретиться с погорельцами, чтобы узнать, сколько именно торговых мест было на рынке. Прежде всего обратят внимание на те семьи, у которых только работа на рынке — единственный доход.

По предварительным подсчётам, на «Поле Чудес» трудились более 200 человек.