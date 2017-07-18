В Челябинской области свиньи затоптали памятник участникам ВОВ

В пастбище для свиней превратили площадку с мемориалом участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское (Красноармейский район Челябинской области). Фотографиями с места поделился директор «Вечернего Челябинска» Сергей Филичкин.

«Не знаю кто хуже, украинские бандеровцы, которые сносят памятники советским воинам, или наши местные чиновники, которые доводят памятники до такого вот состояния. Заброшенный мемориал теперь используется как пастбище для свиней», — написал он на своей странице в Facebook.

Участники обсуждения, развернувшегося под постом, предположили, что поддерживать в надлежащем состоянии подобные памятники должен муниципалитет. Часть пользователей высказалась за то, что следить за памятником могли бы и сами жители — своими руками сделать оградку и обновить покраску.