На проспекте Мира в Калининграде в машине скорой помощи отвалилась дверь
В областном центре у машины скорой помощи отвалилась боковая дверь. Инцидент произошёл во вторник, 18 июля, на проспекте Мира в районе остановки «Кинотеатр «Заря».
В областном центре у машины скорой помощи отвалилась боковая дверь. Инцидент произошёл во вторник, 18 июля, на проспекте Мира в районе остановки «Кинотеатр «Заря».
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, во время движения по проезжей части водитель обратил внимание на неполадку и остановился.
«Когда он подошёл к боковой двери и стал открывать, она отвалилась», — поделился житель города.