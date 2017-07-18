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16:02 (мск), источник: Калининград.Ru

На проспекте Мира в Калининграде в машине скорой помощи отвалилась дверь

В областном центре у машины скорой помощи отвалилась боковая дверь. Инцидент произошёл во вторник, 18 июля, на проспекте Мира в районе остановки «Кинотеатр «Заря».

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, во время движения по проезжей части водитель обратил внимание на неполадку и остановился.

«Когда он подошёл к боковой двери и стал открывать, она отвалилась», — поделился житель города.

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