В Ростове украинец предстанет перед судом по делу о подготовке теракта

Источник: РИА Новости

По версии органов предварительного расследования, Сизонович и «неустановленное следствием лицо» в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, вступив в преступный сговор, для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ.

«Неустановленное лицо осуществляло руководство, а подсудимый Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в конце мая прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции «Лихая», чтобы определить места закладки взрывных устройств. Как отмечает ведомство, действия украинца были подготовкой к террористическому акту, который планировалось совершить в сентябре 2016 года.