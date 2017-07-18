В Ростове украинец предстанет перед судом по делу о подготовке теракта
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости.
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости.
По версии органов предварительного расследования, Сизонович и «неустановленное следствием лицо» в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, вступив в преступный сговор, для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ.
«Неустановленное лицо осуществляло руководство, а подсудимый Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в конце мая прошлого года Сизонович получил указание выехать в город
«Осуществить задуманное не удалось, так как подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — заявляют в