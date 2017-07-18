Видео погони за угонщиком автомобиля в Челябинске
В Челябинске была угнана машина марки Лада. Хозяин заявил об угоне.
В Челябинске была угнана машина марки Лада. Хозяин заявил об угоне.
Дежурившие, 17 июля, рано утром на дороге сотрудники ГИБДД заметили похожий на угнанный автомобиль и бросились за похитителем в погоню. Просьбу остановиться водитель проигнорировал и только увеличил скорость. Хорошо, что все происходило в 5 часов утра, и других машин на дорогах почти не было, сообщил корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В итоге угонщика задержали в пригороде Челябинска. Молодой человек, 25-лет, не смог внятно пояснить, где он взял автомобиль. Вернуть машину хозяину пообещали уже сегодня, ну, а с угонщиком сотрудники полиции еще поработают.
Ирина Архипова