Видео погони за угонщиком автомобиля в Челябинске

Дежурившие, 17 июля, рано утром на дороге сотрудники ГИБДД заметили похожий на угнанный автомобиль и бросились за похитителем в погоню. Просьбу остановиться водитель проигнорировал и только увеличил скорость. Хорошо, что все происходило в 5 часов утра, и других машин на дорогах почти не было, сообщил корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД г. Челябинска.