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15:00 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Видео погони за угонщиком автомобиля в Челябинске

В Челябинске была угнана машина марки Лада. Хозяин заявил об угоне.

Дежурившие, 17 июля, рано утром на дороге сотрудники ГИБДД заметили похожий на угнанный автомобиль и бросились за похитителем в погоню. Просьбу остановиться водитель проигнорировал и только увеличил скорость. Хорошо, что все происходило в 5 часов утра, и других машин на дорогах почти не было, сообщил корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД г. Челябинска.

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В итоге угонщика задержали в пригороде Челябинска. Молодой человек, 25-лет, не смог внятно пояснить, где он взял автомобиль. Вернуть машину хозяину пообещали уже сегодня, ну, а с угонщиком сотрудники полиции еще поработают.

Ирина Архипова

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