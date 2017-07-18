Пьяный эвакуаторщик приехал за машиной пьяного омича

Сам он данный факт не отрицал, подтвердил наличие алкоголя в крови и алкотестер.
На мужчину составили административный протокол, а для автомобиля нарушителя вызвали эвакуатор. Однако, во время погрузки транспортного средства сотрудники ГИБДД обратили внимание, что и у водителя эвакуатора имеются признаки опьянения. Медосвидетельствование это подтвердило, и на 35-летнего эвакуаторщика также был составлен протокол.
Теперь обоим мужчинам грозит либо штраф до 30 тысяч рублей, либо лишение прав на срок 1,5−2 года, сообщила пресс-служба омского УГИБДД.