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15:55 (мск), источник: Volga News

Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре горел Ford

Во вторник, 18 июля, в 3:19, в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Стара-Загора в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Ford. Его тушили девять человек, которые использовали две единицы пожарной техники. Автомобиль удалось полностью потушить в 3:31.

Кстати, это не единственный случай возгорания машин в Самаре за сутки. Например, по данным областного ГУ МЧС России, 17 июля, в 20:05, на ул. Чернореченской в Ленинском районе загорелась «десятка».

На его тушение выезжали 10 человек. Машину удалось полностью затушить уже в 20:13.

Причины возгораний автомобилей и причиненный ими ущерб устанавливаются.

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