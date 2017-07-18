Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре горел Ford

На месте происшествия горел автомобиль Ford. Его тушили девять человек, которые использовали две единицы пожарной техники. Автомобиль удалось полностью потушить в 3:31.

Кстати, это не единственный случай возгорания машин в Самаре за сутки. Например, по данным областного ГУ МЧС России, 17 июля, в 20:05, на ул. Чернореченской в Ленинском районе загорелась «десятка».

На его тушение выезжали 10 человек. Машину удалось полностью затушить уже в 20:13.