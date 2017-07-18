Пропавшие в Хакасии омичи оставили записку

В назначенное время они не вышли с маршрута и не вышли на связь.

Оказалось, что из-за высокого уровня воды в реке и сильного течения мужчины не смогли дойти до конца маршрута и решили вернуться к месту старта пешком. При этом они оставили записку с указанием направления выхода и контактных телефонов. Спасатели обнаружили лагерь и послание, самих же туристов нашли на трассе Абакан — Ак-Довурак, куда омичи выбрались самостоятельно. Состояние мужчин удовлетворительное, сообщила пресс-служба хакасского МЧС.