Пропавшие в Хакасии омичи оставили записку
В Таштыпском районе Хакасии нашли двух омских туристов, которые пропали во время сплава на катамаране по реке Она от горы Каратош.
В Таштыпском районе Хакасии нашли двух омских туристов, которые пропали во время сплава на катамаране по реке Она от горы Каратош.
В назначенное время они не вышли с маршрута и не вышли на связь.
Оказалось, что
Отмечается, что омичи пренебрегли правилами безопасности, не зарегистрировали свой поход в спасотряде, вышли на маршрут на одном плавательном средстве, проигнорировали погодные условия, когда в реке поднялся уровень воды