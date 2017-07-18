Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
15:21 (мск), источник: СуперОмск

Пропавшие в Хакасии омичи оставили записку

В Таштыпском районе Хакасии нашли двух омских туристов, которые пропали во время сплава на катамаране по реке Она от горы Каратош.

В назначенное время они не вышли с маршрута и не вышли на связь.

Оказалось, что из-за высокого уровня воды в реке и сильного течения мужчины не смогли дойти до конца маршрута и решили вернуться к месту старта пешком. При этом они оставили записку с указанием направления выхода и контактных телефонов. Спасатели обнаружили лагерь и послание, самих же туристов нашли на трассе Абакан — Ак-Довурак, куда омичи выбрались самостоятельно. Состояние мужчин удовлетворительное, сообщила пресс-служба хакасского МЧС.

Отмечается, что омичи пренебрегли правилами безопасности, не зарегистрировали свой поход в спасотряде, вышли на маршрут на одном плавательном средстве, проигнорировали погодные условия, когда в реке поднялся уровень воды из-за продолжительных дождей, а мощное течение и пороги делают маршрут крайне опасным даже для опытных экипажей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» попросил Киев о прокатном удостоверении
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь