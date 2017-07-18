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16:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд перенес рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде на 21 июля

Суд перенес рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде на 21 июля. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в суде Ленинского района 18 июля 2017 года.

Согласно информации, прошло очередное слушание по делу об обрушившемся в 2014 году доме на ул. Самочкина, фигурантами которого являются глава администрации города Сергей Белов (в 2011—2013 годах замглавы Ленинского района) и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова (она покинула пост в апреле 2017 года, — прим. НИА «Нижний Новгород»). Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Рассмотрение дела сегодня было отложено из-за неявки большинства потерпевших. 18 июля были заслушаны показания лишь трех граждан. Следующее заседание по делу назначено на 21 июля (09:00).

Напомним, что предыдущее заседание было перенесено из-за отпусков адвокатов.

Ранее сообщалось, что 13 июня суд в третий раз отказал адвокатам в ходатайстве о возвращении дела прокурору.

Дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело по факту обрушения дома было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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