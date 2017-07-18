Суд перенес рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде на 21 июля

Согласно информации, прошло очередное слушание по делу об обрушившемся в 2014 году доме на ул. Самочкина, фигурантами которого являются глава администрации города Сергей Белов (в 2011—2013 годах замглавы Ленинского района) и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова (она покинула пост в апреле 2017 года, — прим. НИА «Нижний Новгород»). Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Рассмотрение дела сегодня было отложено из-за неявки большинства потерпевших. 18 июля были заслушаны показания лишь трех граждан. Следующее заседание по делу назначено на 21 июля (09:00).

Напомним, что предыдущее заседание было перенесено из-за отпусков адвокатов.

Ранее сообщалось, что 13 июня суд в третий раз отказал адвокатам в ходатайстве о возвращении дела прокурору.