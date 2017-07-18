За «обряд очищения» жительница Казани отдала более пятисот тысяч рублей

Преступление произошло 30 июня. На улице к пенсионерке подошла незнакомая женщина славянской внешности и сказала, что у сына пожилой женщины порча, и если ее не снять в ближайшее время, он умрет. А затем предложила провести «обряд очищения» денег. Пенсионерка, испугавшаяся за сына, согласилась. Она взяла 20 тысяч рублей дома, сняла 500 тысяч рублей в банке и в назначенное время встретилась с «целительницей».

На скамейке в городском сквере незнакомка забрала наличные, положила в пакет и, проведя манипуляции, вернула его пенсионерке. Лжецелительница предупредила, что деньги надо положить под матрац кровати и только через месяц можно ими воспользоваться.

Потерпевшая сделала все, как сказала незнакомка. Спустя несколько дней о произошедшем она рассказала батюшке одного из приходов, который посоветовал проверить пакет. Вернувшись домой, она открыла пакет и увидела нарезанные бумажки. И только тогда обратилась в полицию.