Провал грунта произошел на улице Ошарской в Нижнем Новгороде
Согласно последним данным, провал в грунте огорожен.
Согласно последним данным, провал в грунте огорожен.
Провал грунта произошел на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде. Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, в провал попало колесо проезжающего мимо автомобиля.
Согласно информации, провал произошел утром 18 июля. Он находится недалеко от дома № 36 по ул. Ошарская. Согласно последним данным, провал в грунте огорожен.
Как сообщалось ранее, 9 июля в Нижнем Новгороде произошел провал грунта на ул. Страж Революции около ТЦ «Гелиос».
Ранее сообщалось, что заиливание коллекторов может быть причиной многочисленных дорожных провалов в Нижнем Новгороде.
Напомним, провал грунта шириной около метра произошел на ул. Славянской Нижнего Новгорода в начале июня. В середине июня в яму на ул. Полтавская в Нижнем Новгороде провалился внедорожник. 14 июня провал грунта произошел на проезжей части ул. Васюнина в Нижнем Новгороде. Ориентировочно 15 июня произошел провал грунта в Нижегородском кремле.