Провал грунта произошел на улице Ошарской в Нижнем Новгороде

Провал грунта произошел на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде. Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, в провал попало колесо проезжающего мимо автомобиля.

Согласно информации, провал произошел утром 18 июля. Он находится недалеко от дома № 36 по ул. Ошарская. Согласно последним данным, провал в грунте огорожен.

Как сообщалось ранее, 9 июля в Нижнем Новгороде произошел провал грунта на ул. Страж Революции около ТЦ «Гелиос».

Ранее сообщалось, что заиливание коллекторов может быть причиной многочисленных дорожных провалов в Нижнем Новгороде.