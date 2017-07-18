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17:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двухлетний лось погиб при столкновении с ВАЗ в Борском районе Нижегородской области

Оставление места ДТП чревато для автомобилиста лишением прав или административным арестом.

Двухлетний лось погиб при столкновении с ВАЗ в Борском районе Нижегородской области. По данным регионального комитета госохотнадзора, личность водителя установлена — это житель Семеновского района. Ему предстоит возместить ущерб в 40 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что в данной ситуации застрахованная гражданская ответственность водителя покрывает нанесенный животному миру ущерб, оставление же места ДТП чревато для автомобилиста лишением прав или административным арестом на срок до 15 суток.

Кстати, с начала года в Нижегородской области зарегистрировано 17 случаев ДТП с участием диких животных, за аналогичный период 2016 года было зафиксировано 33 случая.

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