Двухлетний лось погиб при столкновении с ВАЗ в Борском районе Нижегородской области
Оставление места ДТП чревато для автомобилиста лишением прав или административным арестом.
Оставление места ДТП чревато для автомобилиста лишением прав или административным арестом.
Двухлетний лось погиб при столкновении с ВАЗ в Борском районе Нижегородской области. По данным регионального комитета госохотнадзора, личность водителя установлена — это житель Семеновского района. Ему предстоит возместить ущерб в 40 тыс. рублей.
В ведомстве отметили, что в данной ситуации застрахованная гражданская ответственность водителя покрывает нанесенный животному миру ущерб, оставление же места ДТП чревато для автомобилиста лишением прав или административным арестом на срок до 15 суток.
Кстати, с начала года в Нижегородской области зарегистрировано 17 случаев ДТП с участием диких животных, за аналогичный период 2016 года было зафиксировано 33 случая.