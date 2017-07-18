В Москве 12 лжеэкстрасенсов приговорены к реальным срокам за мошенничество на 75 млн руб

«Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организаторов и участников сообщества, в состав которого входили жители различных регионов России в возрасте от 25 до 54 лет», — говорится в сообщении.

Участники группы осуждены по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Создание и руководство преступным сообществом»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере»). Суд приговорил Владимира Соболева к 16 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, назначив ему штраф в размере 1 млн рублей в доход государства.

Еще восемь участников преступного сообщества осуждены на сроки от семи до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Три подсудимые приговорены к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафу 500 тыс. рублей каждая.

По данным Генпрокуратуры, обвиняемые с сентября 2011 по октябрь 2013 года входили в состав сообщества лжеэкстрасенсов и парапсихологов.

Для привлечения клиентов они размещали рекламу в различных телепередачах, указывая телефонные номера колл-центра.