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16:56 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На поверхности Большой Невки заметили большое нефтяное пятно

Разлив нефти растянулся от Гренадерского до Кантемировского моста.

Очевидцы заметили разлив нефти на Большой Невке днем 18 июля, пятно растянулось от Гренадерского до Кантемировского моста в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Специалисты предприятия «Пиларн» сообщили, что пятно растянулось на 5 километров, ширина — 30 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты уже работают на месте, неподалеку от бизнес-центра «Линкор».

Туда же направлено второе судно-нефтесборщик, так как загрязнение «достаточно большое».

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