На поверхности Большой Невки заметили большое нефтяное пятно
Разлив нефти растянулся от Гренадерского до Кантемировского моста.
Разлив нефти растянулся от Гренадерского до Кантемировского моста.
Очевидцы заметили разлив нефти на Большой Невке днем 18 июля, пятно растянулось от Гренадерского до Кантемировского моста в Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Специалисты предприятия «Пиларн» сообщили, что пятно растянулось на 5 километров, ширина — 30 метров.
Специалисты уже работают на месте, неподалеку от
Туда же направлено второе