В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за дождей
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на
По данным КЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 18 июля до конца суток, а также 19 и 20 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с.
Возможны резкие подъемы уровней рек, подчеркнули в
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в Сочи, жителям и гостям курорта сотрудники МЧС рекомендуют воздерживаться от походов в горы в этот период.
В случае происшествия необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010.
Как сообщали Юга.ру, ранее в Сочи объявили пожароопасность четвертого класса, местами в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.