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17:26 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за дождей

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на 18−20 июля.

Источник: ЮГА.ру

По данным КЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 18 июля до конца суток, а также 19 и 20 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с.

Возможны резкие подъемы уровней рек, подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в Сочи, жителям и гостям курорта сотрудники МЧС рекомендуют воздерживаться от походов в горы в этот период.

В случае происшествия необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Сочи объявили пожароопасность четвертого класса, местами в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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