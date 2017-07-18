В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за дождей

Источник: ЮГА.ру

По данным КЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 18 июля до конца суток, а также 19 и 20 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с.

Возможны резкие подъемы уровней рек, подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в Сочи, жителям и гостям курорта сотрудники МЧС рекомендуют воздерживаться от походов в горы в этот период.

В случае происшествия необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010.