В Волгоградской области задержана группа контрабандистов, промышлявших незаконной добычей осетров
В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали группу контрабандистов.
В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали группу контрабандистов.
В ходе обыска в домах задержанных обнаружили и изъяли больше 12 килограммов осетровой икры, около 200 рыб осетровых и частиковых видов, а так же более 6 километров сетей.
Кроме того, изъяты боеприпасы и денежные средства — около 200 тысяч рублей. Орудовали контрабандисты в акватории Волги, а улов распространяли на территории Центральной России.
Возбуждено сразу несколько уголовных дел.