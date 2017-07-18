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17:18 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области задержана группа контрабандистов, промышлявших незаконной добычей осетров

В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали группу контрабандистов.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В ходе обыска в домах задержанных обнаружили и изъяли больше 12 килограммов осетровой икры, около 200 рыб осетровых и частиковых видов, а так же более 6 километров сетей.

Кроме того, изъяты боеприпасы и денежные средства — около 200 тысяч рублей. Орудовали контрабандисты в акватории Волги, а улов распространяли на территории Центральной России.

Возбуждено сразу несколько уголовных дел.

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