В Семилуках неизвестные обокрали ломбард

Жильцы многоквартирного дома, в котором на первом этаже находится ломбард, услышали шум и скрежет металла ночью. Жители одной из квартир вышли на балкон и увидели троих злоумышленников, которые тяжелыми предметами разбивали металлические рольставни. На руках у них были перчатки, на обуви — носки. Очевидцы позвонили в дежурную часть ОМВД. Сработали две сигнализации. На место ЧП выехало охранное предприятие. Но неизвестные проникли внутрь помещения, сломав железную дверь. По словам очевидцев, неизвестные использовали предметы, похожие на кувалды. По звуку искореженного металла было слышно, что вскрывают сейф. На все злоумышленникам потребовалось менее десяти минут. Они скрылись на иномарке.