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18:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском общежитии нашли тело 37-летнего мужчины

В убийстве подозревают его приятеля.

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 37-летнего воронежца. Тело со следами побоев нашли в одной из комнат общежития по улице Хользунова, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области во вторник, 18 июля.

По версии следствия, 15 июля мужчина пришел в гости к родственникам в общежитие. Там он встретил 30-летнего знакомого, они начали вместе выпивать. Затем между ними вспыхнула бытовая ссора. Младший приятель избил своего товарища. Пострадавший скончался на месте от полученных ран. По заключению судмедэкспертизы, смерть наступила от травмы шеи, многочисленных травм головы и груди. Подозреваемого в убийстве задержали через сутки в Лискинском районе, где он прятался от правоохранителей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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