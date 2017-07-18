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18:24 (мск), источник: Actualitati.md

Авария в центре Кишинева: Легковушка сбила мужчину

Сегодня, 18 июля, во второй половине дня, на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Чуфля, легковой автомобиль сбил мужчину.

Источник: Actualitati.md

Как сообщают свидетели происшествия, пострадавший пытался перейти через дорогу в неположенном месте. После инцидента мужчина находился в сознании. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Чтобы избежать аварийных и опасных для жизни ситуаций, пешеходам и водителям рекомендуется соблюдать ПДД и сохранять уважение и терпение.

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