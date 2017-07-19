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07:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

На трассе в Воронежской области при лобовом столкновении 2 авто погиб младенец

Еще двое детей пострадали.

Двухмесячный ребёнок погиб в ДТП с автомобилями «ВАЗ-2107» и «Лада Калина» в Бутурлиновском районе, сообщила пресс-служба управления МВД по Воронежской области во вторник, 18 июля. Еще пять человек пострадали. Среди раненых — 7-летний мальчик и 2-летняя девочка.

По предварительной информации, 52-летний водитель «Лады» врезался в «ВАЗ» на 41 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка» в 14:45. За рулем второй легковушки находилась 30-летняя женщина. При лобовом столкновении скончался двухмесячный малыш — пассажир «ВАЗа». По данным полиции, травмы получили оба водителя, а также пассажиры «ВАЗ-2107»: 55-летняя и двое детей. Пострадавших доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства происшествия.

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