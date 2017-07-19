На трассе в Воронежской области при лобовом столкновении 2 авто погиб младенец
Еще двое детей пострадали.
Еще двое детей пострадали.
Двухмесячный ребёнок погиб в ДТП с автомобилями «ВАЗ-2107» и «Лада Калина» в Бутурлиновском районе, сообщила
По предварительной информации, 52-летний водитель «Лады» врезался в «ВАЗ» на 41 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка» в 14:45. За рулем второй легковушки находилась 30-летняя женщина. При лобовом столкновении скончался двухмесячный малыш — пассажир «ВАЗа». По данным полиции, травмы получили оба водителя, а также пассажиры «ВАЗ-2107»: 55-летняя и двое детей. Пострадавших доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства происшествия.