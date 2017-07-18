Мусоровоз взорвался в Мончегорском микрорайоне Нижнего Новгорода
По словам очевидцев, водитель мусоровоза получил серьезную травму глаза.
По словам очевидцев, водитель мусоровоза получил серьезную травму глаза.
Мусоровоз взорвался в Мончегорском микрорайоне Нижнего Новгорода. Как сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего, взрыв прогремел около 16:40.
Согласно информации, во двор жилого дома заехал мусоровоз и начал загружать мусор. Однако во время выгрузки баков произошел мощных хлопок
На место происшествия приехали сотрудники полиции, пожарные и «скорая помощь». Пожар в мусоровозе был потушен.
По словам очевидцев, водитель мусоровоза получил серьезную травму глаза и был госпитализирован медиками.