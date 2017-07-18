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18:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мусоровоз взорвался в Мончегорском микрорайоне Нижнего Новгорода

По словам очевидцев, водитель мусоровоза получил серьезную травму глаза.

Мусоровоз взорвался в Мончегорском микрорайоне Нижнего Новгорода. Как сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего, взрыв прогремел около 16:40.

Согласно информации, во двор жилого дома заехал мусоровоз и начал загружать мусор. Однако во время выгрузки баков произошел мощных хлопок из-за якобы находящихся среди мусора химических реагентов.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, пожарные и «скорая помощь». Пожар в мусоровозе был потушен.

По словам очевидцев, водитель мусоровоза получил серьезную травму глаза и был госпитализирован медиками.

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