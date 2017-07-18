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18:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Следователи предотвратили похищение и заказное убийство сына нижегородского предпринимателя

Подозреваемые в данный момент задержаны.

Следователи предотвратили похищение и заказное убийство сына нижегородского предпринимателя. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области, в организации заказного убийства подозревается бывший компаньон предпринимателя.

По версии следствия, в апреле текущего года москвич задумал похитить и убить 25-летнего сына своего бывшего компаньона из Нижнего Новгорода с целью выкупа. Совместно с подельником они нашли киллера на территории Чувашской Республики, которому они пообещали выплатить 2 млн. рублей за похищение и дальнейшее убийство.

На территории Нижегородской области все злоумышленники были пойманы оперативными сотрудниками УФСБ по Чувашской Республике и Нижегородской области.

Подозреваемые в данный момент задержаны. Им предъявлены обвинения.

Следователи в свою очередь выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что суд в Нижегородской области приговорил организатора заказного убийства компаньона по бизнесу к 20 годам колонии строгого режима.

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