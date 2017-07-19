Полицейские нашли у воронежца 2,2 тыс л нелегального алкоголя

Правоохранители изъяли у 36-летнего воронежца 2,2 тыс. л алкоголя общей стоимостью более 1,16 млн рублей. Горожанин хранил спиртосодержащие напитки в гаражном боксе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 18 июля. Мужчина продавал алкоголь.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.