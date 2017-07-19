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07:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полицейские нашли у воронежца 2,2 тыс л нелегального алкоголя

Общая стоимость напитков составила более 1,16 млн рублей.

Правоохранители изъяли у 36-летнего воронежца 2,2 тыс. л алкоголя общей стоимостью более 1,16 млн рублей. Горожанин хранил спиртосодержащие напитки в гаражном боксе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 18 июля. Мужчина продавал алкоголь.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Недавно полицейские обнаружили у двух воронежцев 800 л нелегального алкоголя. Горожане продавали спиртосодержащие напитки и немаркированные сигареты.

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