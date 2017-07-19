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07:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области женщина получила условный срок за спаивание водкой 8-летней дочки

Мать собираются лишить родительских прав.

Павловский районный суд вынес приговор 27-летней Наталье Мукониной, которая спаивала дочь водкой. Мать говорила собутыльникам, что спиртное поможет 8-летней девочке уснуть и не заболеть. В наказание женщина получила 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в прокуратуре Воронежской области во вторник, 18 июля.

Жительницу Верхнемамонского района судили по редкой статье — о вовлечении родителем ребёнка в систематическое употребление алкоголя. По версии следствия, в течение 2016 года женщина давала своей 8-летней дочери водку. Не раз, распивая дома спиртное с собутыльниками, мать звала девочку к столу и заставляла её пить спиртное. Собутыльники делали женщине замечания. Та отвечала, что водка поможет ребенку хорошо спать и избежать простуд.

Вопиющая ситуация в семье ребёнка вскрылась в марте 2017 года во время прокурорской проверки. На основании материалов прокуроров было возбуждено уголовное дело. В суде Наталья Муконина признала свою вину в совершенном преступлении, рассказали в прокуратуре.

После приговора суда будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

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