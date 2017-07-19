Обвиняемого в покушении на судью в Омской области осудили на 7 лет

Саргатский районный суд огласил приговор жителю поселка Большеречье, обвиненному в покушении на судью в отставке. 53-летний Виктор Шумов признан виновным по трем статьям: покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Напомним, покушение произошло в ночь с 25 на 26 апреля 2016 года. Шумов пытался взорвать автомобиль бывшего председателя Большереченского районного суда — 69-летнего Газиза Хайрулина. Мотивом послужила личная месть. Мужчина решил отомстить бывшему судье, который посоветовал односельчанину обратиться в полицию с заявлением против сына сожительницы Шумова, которого тот воспитывал как родного. Впоследствии на основании этого заявления молодого человека судили за разбой и другие преступления.

Затаивший обиду отчим установил под днище УАЗа, на котором ездил судья, взрывное устройство, состоящее из взрывателя и ручной гранаты, соединив предохранительное кольцо с карданным валом. Около 8:00 утра 26 апреля 69-летний Хайрулин завел автомобиль и начал сдавать назад. Взрывное устройство сработало, судья получил оскольчато-взрывую травму руки.

Пресс-служба СУ Следственного комитета по Омской области:

— Осуществляя покушение на жизнь потерпевшего, Шумов понимал, что в момент взрыва поблизости могут находиться другие люди, которые могут погибнуть, однако относился к этому безразлично. Также во время взрыва пострадал автомобиль, чем потерпевшему причинен значительный ущерб в размере 126 тысяч рублей.

В ходе обыска у мужчины нашли также боеприпасы: 45 патронов к нарезному огнестрельному оружию, которые он приобрел незаконно.

Шумов свою вину не признал, однако суд, основываясь на многочисленных экспертизах и проверке подсудимого на полиграфе, пришел к выводу о его виновности. Так, на изъятых с места преступления элементах гранаты нашли следы его ДНК.